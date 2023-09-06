Военный аналитик Пухов объяснил малое количество поставленных ВСУ западных танков

Вчера, 22:54

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Военный аналитик Пухов объяснил малое количество поставленных ВСУ западных танков
Фото из открытых источников

Эксперт Пухов нашел объяснение малому количеству танков, прибывших с Запада. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что США одобрили Киеву очередной пакет военной помощи на 175 млн долларов, включающий снаряды с обедненным ураном. По мнению российского военного аналитика, директора московского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова, использовать американские бронебойные снаряды с урановым наконечником смогут на уже переданных Украине немецких танках Leopard-2, а также на M1A1 Abrams, которые США намерены передать Киеву в количестве 31 единицы.

Однако сейчас, по словам эксперта, танковых боев проходит «мягко говоря, крайне мало». И даже поставка Западом снарядов с обедненным ураном не приведет к прямым танковым столкновениями.

«Желание опробовать эти снаряды в прямом бою может сразу привести к серьезным потерям этой техники, что абсолютно не выгодно американцам со всех точек зрения, включая имиджевые потери», — уверен Пухов.

В то же время, «поставки на Украину танков Abrams, в любом случае способны обострить ситуацию на фронте». Однако на оперативную обстановку сможет повлиять лишь группа из 200-300 танков.

Поэтому, по мнению Пухова, поставка Abrams в таком малом объеме говорит лишь о том, что Запад больше рассчитывает на «истощение и постепенное «стачивание» российских сил».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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