Военный аналитик Пухов объяснил малое количество поставленных ВСУ западных танков

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Эксперт Пухов нашел объяснение малому количеству танков, прибывших с Запада. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
Ранее сообщалось, что США одобрили Киеву очередной пакет военной помощи на 175 млн долларов, включающий снаряды с обедненным ураном. По мнению российского военного аналитика, директора московского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова, использовать американские бронебойные снаряды с урановым наконечником смогут на уже переданных Украине немецких танках Leopard-2, а также на M1A1 Abrams, которые США намерены передать Киеву в количестве 31 единицы.
Однако сейчас, по словам эксперта, танковых боев проходит «мягко говоря, крайне мало». И даже поставка Западом снарядов с обедненным ураном не приведет к прямым танковым столкновениями.
«Желание опробовать эти снаряды в прямом бою может сразу привести к серьезным потерям этой техники, что абсолютно не выгодно американцам со всех точек зрения, включая имиджевые потери», — уверен Пухов.
В то же время, «поставки на Украину танков Abrams, в любом случае способны обострить ситуацию на фронте». Однако на оперативную обстановку сможет повлиять лишь группа из 200-300 танков.
Поэтому, по мнению Пухова, поставка Abrams в таком малом объеме говорит лишь о том, что Запад больше рассчитывает на «истощение и постепенное «стачивание» российских сил».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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