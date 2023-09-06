Военный эксперт Крапивник предупредил, что прорыв линии фронта для ВСУ может обернуться котлом

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Прорыв первой линии обороны российский войск, о котором сейчас взахлеб рассказывают западные СМИ, это еще не существенный успех, которым можно гордиться. В этом уверен бывший офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник.
В эфире телеканала «ЦарьГрад» он заявил, что такой прорыв для украинских войск может обернуться котлом - то есть угрозой окружения.
Бывший военный объяснил, что первая линия обороны обычно выстраивается с расчетом на всевозможные бреши. Стало быть, допускается, что она может быть прорвана, чтобы в дальнейшем разбить противника.
«Прорвать линию — это одно, а вот расширить проход, дойти до второй линии — это уже совершенно другое дело, — объясняет Крапивник. — А резервы у Украины уже истекают. Даже если они дойдут до следующего рубежа, прорваться через него и при этом удержать свой фронт силы ВСУ не смогут».
Стоит отметить, что российские военкоры и западные аналитики указывают на то, что командование противника понимает уязвимость своих войск в результате продвижения вперед узким коридором, в том числе по части попадания в «огневой мешок», поэтому украинские войска сейчас сосредоточили внимание на обеспечении безопасности флангов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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