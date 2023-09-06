Военкор Коц предупредил, что заморозка конфликта на Украине будет опасной для России

Отечественный военный корреспондент Александр Коц поделился своими опасениями и переживаниями касательно возможного развития событий на СВО. Больше всего он боится, что дело дойдет до «заморозки» вооруженного конфликта между Москвой и Киевом. «Позиционное бодание» России пойдет не на пользу. Скорее, наоборот, пишет «Главный региональный».

«Больше всего я боюсь, что будет некая заморозка, когда и Украина не наступает, и мы не двигаемся – идет позиционное бодание и артиллерийские дуэли. Это время Запад использует для наращивания производства боеприпасов для Украины и начнет их поставлять. То же самое касается и техники — увеличивает производство, поставляет новую, заменяет уничтоженную», — говорит Коц.

Противник параллельно с наращиванием возможностей в технике увеличит и количество своих резервов, усиливая свои мобилизационные возможности.

Коц видит выход только один — чтобы СВО не зашла в позиционное «бодание», ВС РФ должны как можно быстрее организовать и начать проводить собственное контрнаступление.

Напомним, что на Купянском и Краснолиманском направлениях оно уже идет больше месяца — у российских войск есть небольшое продвижение, но о боях за возвращение Купянска под свой контроль в ближайшей перспективе речь пока не идет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»