МВД Украины подтвердило, что взрыв в Кривом Роге разрушил здание полиции

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Взрывом в Кривом Роге было разрушено одно из административных зданий полиции. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем официальном Telegram-канале, передает Лента.ру. Таким образом, ведомство подтвердило информацию, появившуюся ранее в украинских пабликах.
В сообщении Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко говорится о том, что в результате нанесенного Россией ракетного удара по зданию один полицейский погиб. Еще трое, которых спасатели извлекли из-под завалов здания, находятся в очень тяжелом состоянии. В целом же число раненых к настоящему моменту возросло до 25 человек.
На месте взрыва российской ракеты в Кривом Роге возник пожар на площади 200 квадратных метров, украинские спасатели сейчас занимаются его ликвидацией.
Клименко пишет, что кроме здания полиции в городе взрывом были повреждены находящиеся рядом жилые строения.
Ракета прилетела по зданию полиции через несколько минут после того, как взвыли оповещающие о воздушной тревоге сирены, пишут местные жители. Один из украинских военных блогеров предположил, что это был «Искандер».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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