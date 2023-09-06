Рогов: ВС Украины уперлись в линию обороны и провалили свой блицкриг в Запорожской области

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Член главного совета администрации Запорожской области, лидер движения «И вместе с Россией» Владимир Рогов выступил с очередным своим заявлением о ходе специальной военной операции. В частности, он заверил, что ВСУ провалили свой блицкриг на Запорожье. Об этом сообщает «Военное дело».
Украинское военное командование не могло не знать о тотальном минировании оборонительных линий и мощных укреплениях ВС РФ. Но судя по логике Рогова, оно рассчитывало на блицкриг на Запорожском фронте. То есть, на быструю, практически молниеносную наступательную операцию.
«ВСУ, оснащенные западной военной техникой, рассчитывали на достижение военной победы в короткие сроки. Но их блицкриг превратился в блицкрик. ВСУ уперлись в первую линию обороны и перемалываются нашими подразделениями», — бодро заявил Рогов.
Он добавил, что ВС РФ удается успешно удерживать собственные позиции, тогда как наступающая армия за три месяца своего наступления сумела лишь незначительно пройти вперед в предполье и серой зоне.
Стоит отметить, что Владимира Рогова за чрезмерное «сглаживание» ситуации уже неоднократно критиковали военные корреспонденты и блогеры.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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