Украинские подразделения пошли в наступление в районе Новодонецкого.

Об этом сообщил заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ДНР Александр Ходаковский, передает Правда.ру. В своем ТГ-канале он сообщил, что ВСУ потеряли один танк.

«Потерял один танк, идет бой», — заявил Ходаковский.

Информация о том, что ВСУ подошли вплотную к позициям ВС РФ в районе Новодонецкого начала появляться в ТГ-каналах накануне. ВСУ используют резервы, подготовленные для контрнаступления и вооруженные западной техникой.

Сообщалось о тяжелых боях и в районе Новомайорского, а также Урожайного. Сегодня утром поступили сообщения о том, что ВСУ проводят контрнаступательные действия в районе Дибровы под Кременной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»