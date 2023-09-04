Александр Ходаковский: ВСУ на рассвете пошли в атаку в районе Новодонецкого, вспыхнул бой

«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ
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Украинские подразделения пошли в наступление в районе Новодонецкого.
Об этом сообщил заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ДНР Александр Ходаковский, передает Правда.ру. В своем ТГ-канале он сообщил, что ВСУ потеряли один танк.
«Потерял один танк, идет бой», — заявил Ходаковский.
Информация о том, что ВСУ подошли вплотную к позициям ВС РФ в районе Новодонецкого начала появляться в ТГ-каналах накануне. ВСУ используют резервы, подготовленные для контрнаступления и вооруженные западной техникой.
Сообщалось о тяжелых боях и в районе Новомайорского, а также Урожайного. Сегодня утром поступили сообщения о том, что ВСУ проводят контрнаступательные действия в районе Дибровы под Кременной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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