ВСУ продолжают наращивать давление на нескольких участках фронта и прорываются к Кременной. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в своем ТГ-канале, отметив, что украинские подразделения получили дополнительные резервы и продолжают бои в районе населенного пункта Диброва, передает Правда.ру.

По его словам, там идет усиление артиллерийских обстрелов преимущественно с применением кассетных боеприпасов, а также активное использование беспилотных летательных аппаратов различных типов. Украинские военные все чаще переходят к контратакующим действиям.

«Исходя из оперативно-тактической обстановки замыслом украинского командования является продвижение к Кременной», — написал Марочко.

Поступают также сообщения о тяжелых боях в Запорожской области. ВСУ и там увеличили усилия по продвижению в направлении Мелитополя. Российские источники сообщают, что перед ВСУ стоит задача выйти к Азовскому морю и Крыму, чтобы разрезать российскую группировку на юге.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»