Рожин ожесточенные бои у Новодонецкого связал со стремлением ВСУ взять важный логистический центр Старомлыновку

Сегодня, 13:59

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Рожин ожесточенные бои у Новодонецкого связал со стремлением ВСУ взять важный логистический центр Старомлыновку
Фото из открытых источников

Ожесточенные бои у Новодонецкого, о которых сегодня утром тревожно оповестила отечественная военная блогосфера, свидетельствуют о стремлении противника нарушить логистику российским силам и вынудить их отступать.

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что давление ВСУ на село (а сегодня при наступлении были замечены даже танки Challenger 2, которые военное командование старалось беречь) вовсе не означает, что скоро будет их прорыв к Мариуполю и даже к Волновахе.

«Украинские военнослужащие, вероятнее всего, зайдут с флангов в районе Времьевского выступа, чтобы в дальнейшем атаковать село Старомлыновку. Населенный пункт является важным логистическим центром ВС РФ», – пояснил военный блогер в беседе с изданием «Взгляд».

Пока нет смысла тревожиться и паниковать. Российское военное командование было в курсе передвижений противника, наблюдало концентрацию сил на участке. Рожин не сомневается, что на Южнодонецком направлении оборонительные рубежи подготовлены, а у ВС РФ достаточно сил и резервов для отражения удара армии Украины.

Сегодня утром комбат «Востока» Александр Ходаковский («Скиф») пожаловался на то, что противник несколько дней подряд проводил артиллерийскую подготовку. Из-за шквального огня установленные российскими войсками минные заграждения утратили свою эффективность. В то же время возможности установить новые саперы ВС РФ были лишены по этой же причине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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