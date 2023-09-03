Полковник Кнутов счел гиперзвуковое оружие наиболее эффективным в зоне СВО

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Полковник в отставке Юрий Кнутов, занимающий должность директора Музея войск ПВО, считает, что наиболее эффективным отечественным оружием на СВО является гиперзвуковое.
По его словам, РФ уже занимается серийным выпуском ракет «Кинжал». Благодаря этому ВС РФ получили возможность бить по территории Украины чаще, чем раньше.
«За счет того, что системы ПВО Украины практически по ним не работают, эффективность их использования в разы выше, чем другого оружия», — приводит объяснение Кнутова агентство «Лента».
Военный эксперт добавил, что пока Россия не может использовать гиперзвуковое оружие для ударов по всем целям. «Кинжалы» используются преимущественно точечно — для ударов по военным целям или объектам инфраструктуры.
Напомним, вначале мая украинская сторона официально заявила о том, что американская система ПВО/ПРО «Пэтриот» якобы сбила российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». В сеть в качестве доказательства были выложены фотографии обломков.
Несколько недель назад Воздушные силы Украины объявляли, что с конца весны в общей сложности было поражено 13 «Кинжалов».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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