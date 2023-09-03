Эксперт Кнутов обосновал отказ ВС из РФ от морских дронов в СВО

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал использование Украиной морских дронов.

Он утверждает, что у РФ также есть морские беспилотники, пишет 5-tv.ru. Их российские военные демонстрировали на морском параде.

Украина называет свои надводные беспилотники уникальными. Так ли это на самом деле?

«Дроны у нас тоже имеются. Когда проходил парад Военно-морского флота в этом году, шел один из фрегатов в сопровождении как раз двух таких морских беспилотников», — заявил Кнутов.

По его словам, у РФ нет необходимости сейчас использовать морские дроны. Ими РФ могла бы бить по Одессе. Но поскольку маловероятно, что цель будет поражена, их решено не применять. Поэтому по Одессе и другим городам Украины РФ бьет ракетами.

Украина же, отметил Кнутов, действительно наращивает производство различных дронов, в том числе и морских. Киев уже перешел к серийному выпуску морских дронов, которые могут под водой преодолевать до 850 км. Это будут шестиметровые торпеды весом около тонны с большой разрушительной силой.

И стоит ожидать, что атаки по Крымскому мосту участятся. Поэтому Кнутов считает, что РФ необходимо думать, как защитить этот объект. Он добавил, что российские военные не демонстрировали такие дроны. Поэтому эксперт не знает, есть ли они на вооружении, но уверен, что РФ необходимо тоже создать такое вооружение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»