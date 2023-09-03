Военкор Котенок подтвердил прорыв украинскими войсками первой полосы «линии Суровикина»

Сегодня, 08:19

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Военкор Котенок подтвердил прорыв украинскими войсками первой полосы «линии Суровикина»
Фото из открытых источников

Военный корреспондент Юрий Котенок подтверждает информацию западных СМИ и осинт-аналитиков о том, что ВС Украины в некоторых местах на Запорожье прорвали первый рубеж «линии Суровикина». Так называются многокилометровые оборонительные сооружения и укрепрайоны ВС РФ. Их основная задача — сдерживать противника, который в ходе своего наступления пытается реализовать задачу по прорыву к побережью Азовского моря. Но в ближайших планах противника явно значится Токмак.

«Лютая сеча» — такими словами описывает обстановку на Времьевском участке и под Работино военкор Котенок. По его словам, потери в боях там очень большие — причем, с обеих сторон — «за день батальоны выбивают».

«Противник пытается пробиться между Вербовым и Новопрокоповкой — там все серьезно, есть угроза прорыва. Наши подбрасывают резерв. Линия держится за счет высокоустойчивых подразделений. Их, к сожалению, не хватает, — пишет Котенок в своем Телеграм-канале. — ВС Украины местами уже прошли первую полосу «линии Суровикина». Их задача — взять Токмак».

О прорыве «линии Суровикина» с пресловутыми «зубами дракона» первым написал обозреватель издания «Бильд» Юлиан Репке. После этого в западной прессе появилось немало аналогичных публикаций. Американский Институт изучения войны пересечение первого рубежа «линии Суровикина» украинскими войсками обозначил это на своих картах.

Российские официальные лица и лидеры общественного мнения прорыв «линии Суровикина» не подтверждают.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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