Эксперт рассказал, что изменится на Украине после отставки Алексея Резника

Сегодня, 13:59

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Эксперт рассказал, что изменится на Украине после отставки Алексея Резника
Фото из открытых источников

Министр обороны Украины сменился и этот пост будет занимать Рустем Умеров.

Смену главы оборонного ведомства соседнего государства прокомментировал эксперт Артем Косоруков, пишет РИАМО. По его мнению, Рустем Умеров будет проводить жесткую мобилизацию.

«Изменится подход. С назначением Умерова начнется жесткая мобилизация всех, кто в принципе может передвигаться и держать в руках не то чтобы оружие, а хотя бы лопату. И вот это тотальное наступление всем, чем только можно, видимо, будущее украинского конфликта», – заявил Косоруков.

Он добавил, что пока со стороны Москвы не ожидает изменения позиции касательно Украины. По его мнению, уход с поста министра обороны Алексея Резника не сильно скажется на ситуации на фронте. В тоже время, по словам Косорукова, для российских войск сейчас главной будет задача сдержать продвижение ВСУ, поскольку украинские войска продолжают продвижение, хоть и не так быстро, как ожидал Запад.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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