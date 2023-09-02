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Председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель пригрозил президенту Владимиру Зеленскому, что попытки вторжения ВСУ на полуостров закончатся капитуляцией Украины.
По его словам, сам украинский лидер и его команда сейчас продолжают строить из себя государственных деятелей, но они уже «почти уничтожили Украину во всех сферах деятельности».
«Уничтожить Крым у них не получится. В этом случае режим Зеленского ждет разгром и капитуляция», — предупредил Гемпель.
Президент Владимир Зеленский в одном из своих недавних интервью заявил, что вопрос возвращения Крыма Украина может решить не только военным путем, но и путем дипломатии. Также лидер соседнего государства обратился к военнослужащим ВС РФ и посоветовал им покинуть полуостров, пока еще нет «давления со стороны ВСУ», передает «Московский комсомолец».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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