В Крыму пригрозили ВСУ капитуляцией в случае вторжения на полуостров

Сегодня, 09:39

Image 16+
В Крыму пригрозили ВСУ капитуляцией в случае вторжения на полуостров
Фото из открытых источников

Председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель пригрозил президенту Владимиру Зеленскому, что попытки вторжения ВСУ на полуостров закончатся капитуляцией Украины.

По его словам, сам украинский лидер и его команда сейчас продолжают строить из себя государственных деятелей, но они уже «почти уничтожили Украину во всех сферах деятельности».

«Уничтожить Крым у них не получится. В этом случае режим Зеленского ждет разгром и капитуляция», — предупредил Гемпель.

Президент Владимир Зеленский в одном из своих недавних интервью заявил, что вопрос возвращения Крыма Украина может решить не только военным путем, но и путем дипломатии. Также лидер соседнего государства обратился к военнослужащим ВС РФ и посоветовал им покинуть полуостров, пока еще нет «давления со стороны ВСУ», передает «Московский комсомолец».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

В Крыму пригрозили ВСУ капитуляцией в случае вторжения на полуостров

Сегодня, 09:39

Бойцы ВСУ обнаружили подземный туннель солдат ВС РФ в районе Работино

Сегодня, 09:29

Резников: с начала конфликта Киев получил $100 млрд от союзников

Вчера, 18:34

«Sussidiario»: план Зеленского о выводе войск России из Крыма без боя нереален

Вчера, 10:14

Военный эксперт Насонов назвал условия для окончания наступления ВСУ

Вчера, 08:04

Данилов объявил, что ВСУ могут атаковать в радиусе 1500 километров

2-09-2023, 14:59

Обнародованы подробности уничтожения морских дронов ВСУ у Крымского моста

2-09-2023, 09:34

Офицер ВС США Дэвис предположил, что контрнаступление Украины закончится до конца сентября

2-09-2023, 09:09

Полковник Матвийчук оценил картонные дроны ВСУ и обозначил их минусы

2-09-2023, 08:29

Эксперт Хатылев заявил, что не стоит верить президенту Зеленскому о дальнобойном оружии

2-09-2023, 08:04

«Sky news»: дроны не помогут Украине одержать победу в вооруженном конфликте

2-09-2023, 07:39

Комбат Ходаковский: Новодонецкое первым попадет под удар ВСУ

1-09-2023, 17:14

Буданов: Боевые действия должны быть перенесены на территорию России

1-09-2023, 16:44

Bild: США обеспокоены применением FPV-дронов на Украине

1-09-2023, 14:39

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал свою версию атаки БПЛА на аэропорт в Пскове

1-09-2023, 12:54

ВС Украины увеличили интенсивность ударов по позициям ВС РФ у Времевского выступа

1-09-2023, 10:54

Марочко проинформировал о том, что украинские военные возводят линию обороны под Харьковом

1-09-2023, 08:59

Эксперт Роберт Фарли предупредил Киев в осторожности выбора объектов для атак в РФ

1-09-2023, 08:54

Подполковник запаса МВД Олег Иванников: Киев не получил около 40% западных вооружений

1-09-2023, 08:19

NYP пишет, что Киев отказывается слушать советы экспертов НАТО по контрнаступлению

1-09-2023, 07:54

Возможно, Вам будет интересно

Врач РФ перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака

Врач РФ перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака

2-09-2023, 20:44

0

Онколог объяснил, как можно определить наличие рака на ранних сроках. Об этом сообщает «Газета.Ru». Некоторые анализы,...

Подробнее
Буданов заявил, что аэродром в Пскове Украина атаковала с территории России

Буданов заявил, что аэродром в Пскове Украина атаковала с территории России

1-09-2023, 10:24

0

Украина атаковала объекты в Пскове, в том числе военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме «Кресты», с территории...

Подробнее
Ученые назвали период, когда человечество оказалось на грани вымирания

Ученые назвали период, когда человечество оказалось на грани вымирания

1-09-2023, 12:19

0

В истории человечества был период, когда популяция людей едва превышала тысячу особей на протяжении многих поколений....

Подробнее
«Le Monde»: США не могут помочь ВС Украины в борьбе с российскими укреплениями

«Le Monde»: США не могут помочь ВС Украины в борьбе с российскими укреплениями

1-09-2023, 11:59

0

Соединенные Штаты Америки не могут помочь Вооруженным силам Украины в преодолении российской линии обороны с мощными...

Подробнее
«Sky news»: дроны не помогут Украине одержать победу в вооруженном конфликте

«Sky news»: дроны не помогут Украине одержать победу в вооруженном конфликте

2-09-2023, 07:39

0

Беспилотники, которые начала применять Украина для ударов по целям на территории России, являются раздражителем для...

Подробнее
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал свою версию атаки БПЛА на аэропорт в Пскове

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал свою версию атаки БПЛА на аэропорт в Пскове

1-09-2023, 12:54

0

Об атаке дронами на аэродром в Пскове в ночь на 30 августа рассказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл...

Подробнее

Новости партнеров