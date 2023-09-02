Бойцы ВСУ обнаружили подземный туннель солдат ВС РФ в районе Работино

Военнослужащие Вооруженных сил Украины случайно обнаружили сделанный российскими войсками в районе Работино подземный тоннель. Об этом заявляет военкор Кирилл Федоров в своем Телеграм-канале, ссылаясь на сообщения в украинских пабликах.

Подземное сооружение, выполненное в виде тоннеля с ходами, украинцам удалось обнаружить после попадания в него артиллерийского снаряда.

«Неизвестно, насколько велика сеть подземных ходов, но сейчас стало абсолютно понятно, откуда появлялась и куда исчезала российская пехота во время боев и контратак», — приводит военкор Федоров комментарии украинских военнослужащих после того, как вскрылось наличие подземного тоннеля.

Напомним, ВС РФ выстроили самую мощную со времен Второй мировой войны линию обороны, готовясь к украинскому контрнаступлению. Было известно о плотных минных полях, системе противотанковых рвов, бетонных укрытиях, «зубах дракона» и так далее. Однако, информация об оборудовании подземных тоннелей в медиапространстве появилась впервые.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»