Бойцы ВСУ обнаружили подземный туннель солдат ВС РФ в районе Работино

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины случайно обнаружили сделанный российскими войсками в районе Работино подземный тоннель. Об этом заявляет военкор Кирилл Федоров в своем Телеграм-канале, ссылаясь на сообщения в украинских пабликах.
Подземное сооружение, выполненное в виде тоннеля с ходами, украинцам удалось обнаружить после попадания в него артиллерийского снаряда.
«Неизвестно, насколько велика сеть подземных ходов, но сейчас стало абсолютно понятно, откуда появлялась и куда исчезала российская пехота во время боев и контратак», — приводит военкор Федоров комментарии украинских военнослужащих после того, как вскрылось наличие подземного тоннеля.
Напомним, ВС РФ выстроили самую мощную со времен Второй мировой войны линию обороны, готовясь к украинскому контрнаступлению. Было известно о плотных минных полях, системе противотанковых рвов, бетонных укрытиях, «зубах дракона» и так далее. Однако, информация об оборудовании подземных тоннелей в медиапространстве появилась впервые.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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