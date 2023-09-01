Резников: с начала конфликта Киев получил $100 млрд от союзников

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С 24 февраля 2022 года, после начала СВО на территории Украины Киев получил от союзников около 100 млрд долларов помощи. Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников.
«Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов и выстрелов, я думаю, под 100 миллиардов», — заявил глава Минобороны Украины.
По его словам, свыше 50 млрд долларов предоставили США, и эта цифра приближается к отметке в $60 млрд. 40 миллиардов направили в Украину Евросоюз и страны НАТО. Резников также подчеркнул, что весь бюджет Минобороны страны уходит в основном на денежное обеспечение военнослужащих и различные компенсации. Предположительно, расходы на военную и финансовую помощь Киеву будут только возрастать.
Известно, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на передаче ВСУ 160 истребителей F-16 американского производства и зенитных ракетных комплексов Patriot, а также других средств ПВО. ЕС намерен поставить украинской армии 1 млн артиллерийских боеприпасов, что является лишь частью анонсированной помощи.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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