Желание украинского президента вернуть Крым без боя, добившись вывода российских войск с территории полуострова, абсолютно нереально, пишет в своей статье на страницах издания «Sussidiario» обозреватель Джанандреа Гайани.

«Почему ситуация, о которой говорит президент Украины Владимир Зеленский, нереальна? Потому что украинцы сейчас не находятся на этапе прорыва российских рубежей и не отвоевывают территории к северу от Крыма. Поэтому его слова стоит воспринимать как гипотетическое предположение о будущем, на которое он надеется, но которое совсем не близко», — цитируют журналиста РИА Новости.

Гайани предположил, что заявления западной прессы и украинских изданий о прорыве фронта не соответствуют действительности. Но даже если это и так, то, напомнил автор статьи, за первой линией обороны ВС РФ находятся еще две. И в ходе операции на мощные оборонительные линии наступающая сторона несет очень большие потери.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью несколько дней назад заявил, что не думает о том, что можно добиться вывода российских войск с Крыма без боя. Он пообещал, что отдельными ударами ВСУ по российским объектам на полуострове все не закончится и будет наземная операция украинских войск. По словам генерала, «любая дипломатия без реальной силы бессильна».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»