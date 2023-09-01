«Sussidiario»: план Зеленского о выводе войск России из Крыма без боя нереален

Сегодня, 10:14

Image 16+
«Sussidiario»: план Зеленского о выводе войск России из Крыма без боя нереален
Президент Украины Владимир Зеленский

Желание украинского президента вернуть Крым без боя, добившись вывода российских войск с территории полуострова, абсолютно нереально, пишет в своей статье на страницах издания «Sussidiario» обозреватель Джанандреа Гайани.

«Почему ситуация, о которой говорит президент Украины Владимир Зеленский, нереальна? Потому что украинцы сейчас не находятся на этапе прорыва российских рубежей и не отвоевывают территории к северу от Крыма. Поэтому его слова стоит воспринимать как гипотетическое предположение о будущем, на которое он надеется, но которое совсем не близко», — цитируют журналиста РИА Новости.

Гайани предположил, что заявления западной прессы и украинских изданий о прорыве фронта не соответствуют действительности. Но даже если это и так, то, напомнил автор статьи, за первой линией обороны ВС РФ находятся еще две. И в ходе операции на мощные оборонительные линии наступающая сторона несет очень большие потери.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью несколько дней назад заявил, что не думает о том, что можно добиться вывода российских войск с Крыма без боя. Он пообещал, что отдельными ударами ВСУ по российским объектам на полуострове все не закончится и будет наземная операция украинских войск. По словам генерала, «любая дипломатия без реальной силы бессильна».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

«Sussidiario»: план Зеленского о выводе войск России из Крыма без боя нереален

Сегодня, 10:14

Военный эксперт Насонов назвал условия для окончания наступления ВСУ

Сегодня, 08:04

Данилов объявил, что ВСУ могут атаковать в радиусе 1500 километров

Вчера, 14:59

Обнародованы подробности уничтожения морских дронов ВСУ у Крымского моста

Вчера, 09:34

Офицер ВС США Дэвис предположил, что контрнаступление Украины закончится до конца сентября

Вчера, 09:09

Полковник Матвийчук оценил картонные дроны ВСУ и обозначил их минусы

Вчера, 08:29

Эксперт Хатылев заявил, что не стоит верить президенту Зеленскому о дальнобойном оружии

Вчера, 08:04

«Sky news»: дроны не помогут Украине одержать победу в вооруженном конфликте

Вчера, 07:39

Комбат Ходаковский: Новодонецкое первым попадет под удар ВСУ

1-09-2023, 17:14

Буданов: Боевые действия должны быть перенесены на территорию России

1-09-2023, 16:44

Bild: США обеспокоены применением FPV-дронов на Украине

1-09-2023, 14:39

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал свою версию атаки БПЛА на аэропорт в Пскове

1-09-2023, 12:54

ВС Украины увеличили интенсивность ударов по позициям ВС РФ у Времевского выступа

1-09-2023, 10:54

Марочко проинформировал о том, что украинские военные возводят линию обороны под Харьковом

1-09-2023, 08:59

Эксперт Роберт Фарли предупредил Киев в осторожности выбора объектов для атак в РФ

1-09-2023, 08:54

Подполковник запаса МВД Олег Иванников: Киев не получил около 40% западных вооружений

1-09-2023, 08:19

NYP пишет, что Киев отказывается слушать советы экспертов НАТО по контрнаступлению

1-09-2023, 07:54

Зеленский сообщил, что Украине необходимы минимум 160 многоцелевых истребителей F-16

31-08-2023, 17:59

Кедми: у ВС Украины уже нет сил на концентрацию войск для прорыва

31-08-2023, 16:09

Литовкин объяснил переход ВСУ от наступления к обороне

31-08-2023, 14:19

Возможно, Вам будет интересно

Врач РФ перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака

Врач РФ перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака

Вчера, 20:44

0

Онколог объяснил, как можно определить наличие рака на ранних сроках. Об этом сообщает «Газета.Ru». Некоторые анализы,...

Подробнее
«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023

31-08-2023, 14:39

0

О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия». Так, с этой даты в медицинских...

Подробнее
WSJ рассказала о мерах безопасности, к которым прибегал Пригожин при перелетах

WSJ рассказала о мерах безопасности, к которым прибегал Пригожин при перелетах

31-08-2023, 16:59

0

Евгений Пригожин после провалившейся попытки военного мятежа в России серьезно усилил меры собственной безопасности при...

Подробнее
Буданов заявил, что аэродром в Пскове Украина атаковала с территории России

Буданов заявил, что аэродром в Пскове Украина атаковала с территории России

1-09-2023, 10:24

0

Украина атаковала объекты в Пскове, в том числе военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме «Кресты», с территории...

Подробнее
Кедми рассказал, какое поставленное Украине западное оружие превосходит российское

Кедми рассказал, какое поставленное Украине западное оружие превосходит российское

31-08-2023, 15:44

0

Военный эксперт из Израиля, экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что вся поставленная Украине...

Подробнее
Ученые назвали период, когда человечество оказалось на грани вымирания

Ученые назвали период, когда человечество оказалось на грани вымирания

1-09-2023, 12:19

0

В истории человечества был период, когда популяция людей едва превышала тысячу особей на протяжении многих поколений....

Подробнее

Новости партнеров