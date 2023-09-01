Военный эксперт Насонов назвал условия для окончания наступления ВСУ

Военный эксперт Роман Насонов попытался спрогнозировать, когда ВСУ остановят контрнаступление.

ВСУ продолжают продвижение на нескольких участках фронта, хотя и медленнее, чем ожидали в Киеве, пишет URA.RU. Тем не менее, украинские подразделения идут вперед, возвращая под контроль Киева территории, занятые российскими войсками.

И сейчас, по словам Насонова, надежда российских войск только на погоду. Он ожидает, что когда начнутся дожди, ВСУ остановятся.

«Окончание этого наступления скоро. Оно ограничивается осенними дождями», — сказал Роман Насонов.

По его словам, Запад и далее поставляет Украине вооружение и боеприпасы. При этом есть информация и о том, что Украина наладила производство вооружения на своих заводах. Все это создает огромные проблемы для российских войск.

Напомним, РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не дает информации о потерях российской стороны с первых дней конфликта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»