Военный эксперт Насонов назвал условия для окончания наступления ВСУ

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Военный эксперт Роман Насонов попытался спрогнозировать, когда ВСУ остановят контрнаступление.
ВСУ продолжают продвижение на нескольких участках фронта, хотя и медленнее, чем ожидали в Киеве, пишет URA.RU. Тем не менее, украинские подразделения идут вперед, возвращая под контроль Киева территории, занятые российскими войсками.
И сейчас, по словам Насонова, надежда российских войск только на погоду. Он ожидает, что когда начнутся дожди, ВСУ остановятся.
«Окончание этого наступления скоро. Оно ограничивается осенними дождями», — сказал Роман Насонов.
По его словам, Запад и далее поставляет Украине вооружение и боеприпасы. При этом есть информация и о том, что Украина наладила производство вооружения на своих заводах. Все это создает огромные проблемы для российских войск.
Напомним, РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не дает информации о потерях российской стороны с первых дней конфликта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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