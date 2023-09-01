Военный эксперт Насонов назвал условия для окончания наступления ВСУ

Сегодня, 08:04

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Военный эксперт Насонов назвал условия для окончания наступления ВСУ
Фото из открытых источников

Военный эксперт Роман Насонов попытался спрогнозировать, когда ВСУ остановят контрнаступление.

ВСУ продолжают продвижение на нескольких участках фронта, хотя и медленнее, чем ожидали в Киеве, пишет URA.RU. Тем не менее, украинские подразделения идут вперед, возвращая под контроль Киева территории, занятые российскими войсками.

И сейчас, по словам Насонова, надежда российских войск только на погоду. Он ожидает, что когда начнутся дожди, ВСУ остановятся.

«Окончание этого наступления скоро. Оно ограничивается осенними дождями», — сказал Роман Насонов.

По его словам, Запад и далее поставляет Украине вооружение и боеприпасы. При этом есть информация и о том, что Украина наладила производство вооружения на своих заводах. Все это создает огромные проблемы для российских войск.

Напомним, РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не дает информации о потерях российской стороны с первых дней конфликта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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