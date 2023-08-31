Обнародованы подробности уничтожения морских дронов ВСУ у Крымского моста

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
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Минувшей ночью украинские морские беспилотники снова шли в атаку на Крымский мост. Ее удалось отбить. Как и чем, рассказал Телеграм-канал «Рыбарь».
Первого сентября в 23:40 по мск Керченский мост попытались подорвать два беспилотных катера противника. Один из них был уничтожен стрелковым оружием на южной стороне пролива.
Второму БЭКу удалось развернуться и скрыться. Спустя время украинский морской дрон был засечен экипажем сторожевого корабля «Пытливый» неподалеку от якорной стоянки.
«Оператор БЭКа планировал атаковать российский корабль, с которого этот дрон был обстрелян и впоследствии уничтожен южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае», — приводит подробности «Рыбарь».
Третий морской беспилотник противника был уничтожен у южного берега Крыма.
Военные эксперты не сомневаются, что количество ударов морских беспилотников Украины будет нарастать, поскольку Киев наращивает производство БЭКов. Военкор Коц предупредил, что если у ВСУ получится взять под огневой контроль трассу Мариуполь-Крым, атаки и по Крымскому мосту, и по перешейку усилятся многократно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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