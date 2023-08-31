Офицер ВС США Дэвис предположил, что контрнаступление Украины закончится до конца сентября

Контрнаступление Вооруженных сил Украины, вероятно, завершится до конца сентября. Таким прогнозом с читателями «19FortyFive» поделился офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

Он объяснил, что такой сценарий возможен только при двух условиях. Если ВСУ будут нести высокие потери в ходе своего продолжающегося наступления и наступит сезон дождей.

«Сочетание высоких потерь ВСУ и сезона дождей в Украине, вполне вероятно, приведет к тому, что украинское наступление будет завершено до конца сентября», — пишет Дэвис в своей статье.

Украинская армия добилась некоторых успехов в ходе своего наступления, однако они носят тактический характер. Со стратегической точки зрения, подчеркивает отставной офицер, линия боевого соприкосновения сторон изменилась лишь незначительно.

Украинское военное командование возлагает надежды на то, что оружием, которое изменит правила игры и обеспечат коренной перелом, станут американские танки «Абрамс» и истребители F-16, которые ожидаются только в 2024 году. Однако его ждет разочарование, убежден Дэнил Девис. Американские танки и самолеты могут оказать влияние на тактическом уровне, но не изменят ситуацию на стратегическом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»