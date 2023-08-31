Полковник Матвийчук оценил картонные дроны ВСУ и обозначил их минусы

Картонные беспилотники, которые начали использовать Вооруженные силы Украины, имеют свои достоинства, но и минусы тоже. О них военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал в беседе с информационным агентством «Лента».

По словам экс-разведчика, сделанные из картона БПЛА практически незаметны — и в этом их неоспоримое преимущество.

«БПЛА необязательно должен быть сделан из железа, его можно сделать из любого твердого материала, в том числе из прессованного картона, — объясняет Анатолий Матвийчук. — Он хорош тем, что очень дешевый, при этом по функциям не уступает сделанному из железа. Но самое главное: он не является ни звукоотражающим средством, ни средством радиолокационного отражения. Эффект Доплера на него действует, то есть он практически незаметен».

И тем не менее, серьезным минусом таких БПЛА является подверженность колебаниям температуры. Картонные беспилотники также очень боятся влаги, то есть в дождливую осеннюю погоду их применение практически невозможно.

Ранее СМИ сообщили о том, что для недавней атаки по объекту в Курской области украинские военнослужащие использовали картонные дроны «Corvo Precision Payload Delivery System» (PPDS), которые были закуплены в Австралии. Украинская сторона заявляла о якобы поражении нескольких самолетов. МО РФ это не подтвердило. В сводках ведомства говорилось только об уничтожении 27 августа силами ПВО двух беспилотников противника.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»