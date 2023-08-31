Эксперт Хатылев заявил, что не стоит верить президенту Зеленскому о дальнобойном оружии

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Заявление президента Владимира Зеленского об успешном поражении Украиной собственным дальнобойным оружием цели на расстоянии в 700 километров может быть просто бравадой. К такой точке зрения склоняется бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.
Украинский лидер сделал резонансное заявление на второй день после налета десятка дронов на объекты в Пскове. В этой связи многие СМИ сочли, что Зеленский говорил об ударах по аэродрому «Кресты». От границы Украины до Пскова примерно 700 километров.
Хатылев призвал не верить в успешное применение Украиной дальнобойного оружия. Он сослался на то, что, кроме слов Зеленского, нет подтверждения от других независимых источников. Не комментировало атаку и Минобороны Украины, передает Life.ru.
Добавим, что отечественное Министерство обороны удары украинских беспилотников по Пскову также обошло своим вниманием на брифингах и пресс-релизах. В сети уже появились спутниковые снимки, которые позволяют оценить нанесенный беспилотниками противника ущерб.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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