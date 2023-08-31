«Sky news»: дроны не помогут Украине одержать победу в вооруженном конфликте

Беспилотники, которые начала применять Украина для ударов по целям на территории России, являются раздражителем для Москвы, однако они не могут Киеву достичь конечной цели — одержать победу в вооруженном конфликте. Об этом пишет военный аналитик Шон Белл в своей статье для сайта телеканала «Sky news» .

Украина постоянно совершенствует свои дроны. Шон Белл считает, что уровень ее инноваций в этой сфере является беспрецедентным.

Современные дроны, в целом, дешевые, способны поражать важные цели. Но при этом у них есть и очевидные недостатки: они медленны, поэтому их очень легко можно сбить. Большинство БПЛА не достигают своих целей.

«А поскольку их размер и дальность действия ограничивают полезную нагрузку, дроны традиционно являются скорее раздражителем, чем решающим военным оружием», — объяснил аналитик.

Украина использовала разные подходы и инновации при атаке тех или иных целей на территории России. Автор статьи указывает, что по отдельности эти цели тактически значимыми не являются, но в совокупности они помогают Киеву противостоять военному преимуществу Москвы, так как «предоставили редкое асимметричное преимущество».

Российский военкор Роман Сапоньков вчера у себя в Телеграм-канале заявил, что во время атаки украинских беспилотников на аэродром в Пскове «за ночь сгорело 20 млрд рублей».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»