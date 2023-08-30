Комбат Ходаковский: Новодонецкое первым попадет под удар ВСУ

Заместитель начальника Росгвардии ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что украинская армия планирует активизироваться на южно-донецком направлении. По его словам, речь идет об участке фронта между населенными пунктами Новомайорское, Новодонецкое и Октябрьское. То есть это граница ДНР и Запорожской области.

Ходаковский обратил внимание на ряд признаков, о которых говорят находящиеся на передовой российские военные. Ходаковский считает, что ВСУ после взятия Урожайного перегруппируются и ударят на южно-донецком направлении. Основатель батальона «Восток» предрекает, что над Новодонецким снова нависнет угроза захвата украинскими военными.

Ходаковский отмечает, что сложности российским войскам создает преимущество артиллерии ВСУ в дальности. Контрбатарейной борьбе ВС РФ препятствует подавление украинской стороной российских БПЛА. Из-за этого у российских бойцов возникают сложности в выявлении местоположения батарей противника. Помимо этого, их выявление не всегда позволяет нанести ответный удар, если они находятся на большом расстоянии от линии боевого соприкосновения.

Ходаковский призывает срочно принимать меры для исправления сложившейся ситуации, так как российские войска подвергаются артиллерийским обстрелам и атакам дронов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»