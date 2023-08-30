Буданов: Боевые действия должны быть перенесены на территорию России

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в большом интервью украинскому телеканалу «1+1» заявил о том, что боевые действия должны быть перенесены на территорию России.
Журналистка попыталась ему возразить. Она напомнила, что в ходе недавнего брифинга президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, что вооруженный конфликт не должен перейти на территорию Российской Федерации, поскольку существует риск, что Украина останется одна, лишившись помощи западных союзников.
Однако у украинского генерала, возглавляющего военную разведку, иная точка зрения.
«Война (СВО, - Ред.) должна быть перенесена на другую территорию», - подчеркнул Кирилл Буданов.
Он добавил, что для Украины это Россия и другие территории, где есть влияние России.
По словам начальника ГУР, перенос боевых действий в другую страну необходим для того, чтобы растянуть силы ВС РФ. И чем шире будут проводиться такие операции, тем лучше для Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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