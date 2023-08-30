Глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал свою версию атаки БПЛА на аэропорт в Пскове

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия». Так, с этой даты в медицинских...Подробнее
Об атаке дронами на аэродром в Пскове в ночь на 30 августа рассказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
В интервью проекту «The War Zone» он сообщил, что атаку организовали с территории РФ. По его словам, в результате этого удара было уничтожено два военно-транспортных самолета Ил-76, еще два получили серьезные повреждения.
Буданов отметил, что Ил-76 атаковали, так как они используются для перевозки военных грузов и военнослужащих воздушно-десантных войск России. Удары наносились по топливным бакам самолетов. На этом аэродроме дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский Краснознаменный авиационный полк, вооруженный самолетами Ил-76.
Стоит отметить, что 30 августа также дронами были атакованы Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Московская, Рязанская, Тульская и Орловская области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия». Так, с этой даты в медицинских...Подробнее
Государственный сайт КНР «Картографический сервис» присоединил часть России к Китаю. Недавно сервис выпустил официально...Подробнее
Минувшей ночью по территории РФ была нанесена крупная атака дронами. Сообщалось, что объекты на территории РФ,...Подробнее
Основателя ЧВК «Вагнер» похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «МК», отмечая,...Подробнее
В России заговорили о том, что удар по Пскову дронами осуществлялся с территории Эстонии. Об этом пишет «МК», предлагая...Подробнее
Брянск с самого утра четверга, 31 августа, находится под атакой украинских беспилотных летательных аппаратов. Сообщения...Подробнее