Глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал свою версию атаки БПЛА на аэропорт в Пскове

Об атаке дронами на аэродром в Пскове в ночь на 30 августа рассказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

В интервью проекту «The War Zone» он сообщил, что атаку организовали с территории РФ. По его словам, в результате этого удара было уничтожено два военно-транспортных самолета Ил-76, еще два получили серьезные повреждения.

Буданов отметил, что Ил-76 атаковали, так как они используются для перевозки военных грузов и военнослужащих воздушно-десантных войск России. Удары наносились по топливным бакам самолетов. На этом аэродроме дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский Краснознаменный авиационный полк, вооруженный самолетами Ил-76.

Стоит отметить, что 30 августа также дронами были атакованы Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Московская, Рязанская, Тульская и Орловская области.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»