Противник существенно увеличил интенсивность артиллерийских ударов по позициям подразделений ВС РФ, которые держат оборону у Времевского выступа. Об этом со ссылкой на рассказы бойцов батальона «Восток» сообщил Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

По их словам, ВС Украины накрывали артиллерийским огнем российские позиции в течение всей минувшей ночью, а поутру интенсивность артиллерийских ударов даже выросла.

«Вчера мы долго не могли выявить, откуда бьют. Собственными силами обнаружили САУ, но дистанции были запредельными почти для всего, что было у нас и соседей», — рассказали в «Востоке».

Бойцы батальона добавили, что сумели нанести повреждение одной из украинских самоходок. Однако урон явно незначительный и она вскоре может быть отремонтирована.

А пока из района Времевского выступа (дирекция Урожайное - Завитне Бажання - Старомлиновка) поступают сообщения о наращивании противником интенсивности ударов. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» проинформировал, что в районе Работино ВСУ активность свою снизили.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»