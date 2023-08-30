ВС Украины увеличили интенсивность ударов по позициям ВС РФ у Времевского выступа

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия». Так, с этой даты в медицинских...Подробнее
Противник существенно увеличил интенсивность артиллерийских ударов по позициям подразделений ВС РФ, которые держат оборону у Времевского выступа. Об этом со ссылкой на рассказы бойцов батальона «Восток» сообщил Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
По их словам, ВС Украины накрывали артиллерийским огнем российские позиции в течение всей минувшей ночью, а поутру интенсивность артиллерийских ударов даже выросла.
«Вчера мы долго не могли выявить, откуда бьют. Собственными силами обнаружили САУ, но дистанции были запредельными почти для всего, что было у нас и соседей», — рассказали в «Востоке».
Бойцы батальона добавили, что сумели нанести повреждение одной из украинских самоходок. Однако урон явно незначительный и она вскоре может быть отремонтирована.
А пока из района Времевского выступа (дирекция Урожайное - Завитне Бажання - Старомлиновка) поступают сообщения о наращивании противником интенсивности ударов. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» проинформировал, что в районе Работино ВСУ активность свою снизили.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия». Так, с этой даты в медицинских...Подробнее
Государственный сайт КНР «Картографический сервис» присоединил часть России к Китаю. Недавно сервис выпустил официально...Подробнее
Минувшей ночью по территории РФ была нанесена крупная атака дронами. Сообщалось, что объекты на территории РФ,...Подробнее
Основателя ЧВК «Вагнер» похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «МК», отмечая,...Подробнее
ВСУ могут бить по Крыму крылатыми Storm Shadow и надводными ракетами. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявил...Подробнее
В России заговорили о том, что удар по Пскову дронами осуществлялся с территории Эстонии. Об этом пишет «МК», предлагая...Подробнее