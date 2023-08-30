Марочко проинформировал о том, что украинские военные возводят линию обороны под Харьковом

Военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что военнослужащие ВС Украины проводят инженерные работы по возведению оборонительной линии на подступах к Харькову.

Согласно разведывательной информации, которой он располагает, украинцы активно выкапывают траншеи, сооружают противотанковые рвы, а также подготавливают обширные площади под проведение минирования территории.

К земляным работам украинские военные привлекли сотрудников коммунальных и частных предприятий.

Отметим, что оборудование украинской стороной линии обороны под Харьковом по типу той, которую создали ВС РФ на Запорожье, может означать, что российским войскам при наступлении на Харьков придется столкнуться практически с теми же сложностями, что и противнику на южном фронте.

Полосу обеспечения ВСУ преодолевают уже почти три месяца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»