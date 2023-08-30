Эксперт Роберт Фарли предупредил Киев в осторожности выбора объектов для атак в РФ

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
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Американский журналист Роберт Фарли отметил, что ВСУ необходимо осторожно выбирать военные объекты на территории РФ для ударов.
Он отметил, что Киеву не стоит атаковать гражданскую инфраструктуру, передает URA.Ru. Если это условие будет соблюдаться, то военная поддержка Запада не прекратится.
«Удары по гражданским объектам могут подорвать поддержку Киева со стороны Запада», — предупредил журналист.
Отметим, с начала «военной спецоперации» на территории Украины по РФ было 511 атак, в том числе и дронами. До того как Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины, такие атаки не предпринимались.
При этом российские аналитики опасаются усиления этих атак, поскольку Украина продолжает наращивать производство и закупку дронов. Разрабатываются БПЛА различного типа, в том числе и ударные дроны из материалов, невидимых для радаров ПВО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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