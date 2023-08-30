Подполковник запаса МВД Олег Иванников: Киев не получил около 40% западных вооружений

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
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Политолог, полковник запаса МВД Олег Иванников заявил о том, что до 40% обещанного Украине вооружения не поставлено.
По его словам, эту проблему украинское руководство пытается решить с западными партнерами, пишет URA.RU. Украине необходимо вооружение, поскольку ВСУ продолжают контрнаступление
«На сегодняшний день речь идет о 35-40% невыполненных контрактах. Даже если мы говорим о том, что украинская сторона оплачивает технику, заключает контракты, это совершенно не значит, что именно вся номенклатура по этим контрактам будет в полном объеме. Они обещают вернуть денежные средства, но в виде альтернативных поставок другого вооружения», — заявил Иванников.
На Западе же опасаются, что техника НАТО попадет в руки российских военных, поэтому новейшие образцы вооружения не передаются в больших количествах. России же надеется, что поставки и далее будут затягиваться.
Тем не менее, на днях стало известно о том, что уже в сентябре Украина получит американские танки Abrams, а поставки истребителей F-16 начнутся в ближайшие полгода.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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