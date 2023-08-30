NYP пишет, что Киев отказывается слушать советы экспертов НАТО по контрнаступлению

Сегодня, 07:54

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NYP пишет, что Киев отказывается слушать советы экспертов НАТО по контрнаступлению
Фото из открытых источников

Киев отказался прислушиваться к советам некоторых командиров НАТО касательно проведения контрнаступления.

Об этом пишет «The New York Post» (NYP), передает Лента.ру.

В частности, украинское командование не захотело сосредотачивать усилия на нескольких основных участках фронта. Но ВСУ продолжает атаковать по всей линии фронта, хотя некоторые американские специалисты считают, что это снижает эффективность армии.

Автор публикации отмечает, что сейчас европейские страны занимают выжидательную позицию, чтобы понять, какая помощь будет больше необходима Киеву осенью и зимой. При этом американские танки Abrams  передадут Киеву в сентябре. Также идет подготовка украинских пилотов для того, чтобы передать Киеву истребители F-16.

Отметим, в августе командование ВСУ сообщило о продвижении на нескольких участках фронта, в том числе и на южном направлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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