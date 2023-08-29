Зеленский сообщил, что Украине необходимы минимум 160 многоцелевых истребителей F-16

Сегодня, 17:59

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Зеленский сообщил, что Украине необходимы минимум 160 многоцелевых истребителей F-16
Фото из открытых источников

Украине необходимо минимум 160 истребителей F-16 или других западных боевых самолетов для того, чтобы прикрыть небо и лишить Россию превосходства в воздухе на театре боевых действий. С таким заявлением выступил в интервью телеканалу RTP (Португалия) президент страны Владимир Зеленский.

«Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные ВВС, чтобы положить конец доминированию России в воздушном пространстве», - сказал он.

По словам Зеленского, на текущий момент Украина располагает договоренностями на поставку 50-60 самолетов F-16. Однако в разное время у Воздушных сил страны будет разное количество истребителей.

Украинский президент посетовал на то, что эта помощь начала предоставляться западными партнерами позже, чем он хотел, ведь доминирование России в воздухе - «абсолютное».

Зеленский также сообщил, что раньше, чем в первые месяцы следующего года, западные истребители в небе Украины не появятся, поскольку важно подготовить не только пилотов и инженеров, но также инфраструктуру под базирование самолетов и огромное количество специализированного оборудования.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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