Зеленский сообщил, что Украине необходимы минимум 160 многоцелевых истребителей F-16

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
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Украине необходимо минимум 160 истребителей F-16 или других западных боевых самолетов для того, чтобы прикрыть небо и лишить Россию превосходства в воздухе на театре боевых действий. С таким заявлением выступил в интервью телеканалу RTP (Португалия) президент страны Владимир Зеленский.
«Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные ВВС, чтобы положить конец доминированию России в воздушном пространстве», - сказал он.
По словам Зеленского, на текущий момент Украина располагает договоренностями на поставку 50-60 самолетов F-16. Однако в разное время у Воздушных сил страны будет разное количество истребителей.
Украинский президент посетовал на то, что эта помощь начала предоставляться западными партнерами позже, чем он хотел, ведь доминирование России в воздухе - «абсолютное».
Зеленский также сообщил, что раньше, чем в первые месяцы следующего года, западные истребители в небе Украины не появятся, поскольку важно подготовить не только пилотов и инженеров, но также инфраструктуру под базирование самолетов и огромное количество специализированного оборудования.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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