Израильский военный эксперт Яков Кедми, возглавлявший в былые годы спецслужбу «Натив», не считает, что у украинской армии еще достаточно потенциала для продолжения наступательной операции. Поэтому заявления о грядущем прорыве он расценивает, как сказки, в которые мало кто верит.

«Все больше и больше доказательств того, что у армии Украины нет достаточных сил для того, чтобы поддерживать ситуацию в отношении обороны и наступления на всем протяжении этого фронта», - приводит слова Кедми ИА SM.News.

Эксперт видит проблему и в отсутствии у Украины квалифицированных кадровых военных, которые могли бы более эффективно использовать поставленную западными союзниками Киева военную технику. Последняя, к слову, у Кедми особенного восторга не вызывает, в отличие от российской. Взять, к примеру, поставленные ВСУ Германией БМП «Мардер». Они уже давно непригодны в современном бою, поэтому, объясняет Кедми, бундесвер и снял их с вооружения. А американские «Страйкеры» - машины, которые способны только быстро «носиться по дорогам», однако их огневая мощь оставляет желать лучшего.

А тем временем немецкий обозреватель Юлиан Репке написал статью, в которой утверждает, что ВСУ якобы прорвали линию Суровикина на Запорожском фронте. Отечественный военный эксперт Илья Абишев в комментарии «Правда.ру» сообщал, что украинцы прорвали первую линию фронта на Запорожье в двух местах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»