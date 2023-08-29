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Израильский военный эксперт Яков Кедми, возглавлявший в былые годы спецслужбу «Натив», не считает, что у украинской армии еще достаточно потенциала для продолжения наступательной операции. Поэтому заявления о грядущем прорыве он расценивает, как сказки, в которые мало кто верит.
«Все больше и больше доказательств того, что у армии Украины нет достаточных сил для того, чтобы поддерживать ситуацию в отношении обороны и наступления на всем протяжении этого фронта», - приводит слова Кедми ИА SM.News.
Эксперт видит проблему и в отсутствии у Украины квалифицированных кадровых военных, которые могли бы более эффективно использовать поставленную западными союзниками Киева военную технику. Последняя, к слову, у Кедми особенного восторга не вызывает, в отличие от российской. Взять, к примеру, поставленные ВСУ Германией БМП «Мардер». Они уже давно непригодны в современном бою, поэтому, объясняет Кедми, бундесвер и снял их с вооружения. А американские «Страйкеры» - машины, которые способны только быстро «носиться по дорогам», однако их огневая мощь оставляет желать лучшего.
А тем временем немецкий обозреватель Юлиан Репке написал статью, в которой утверждает, что ВСУ якобы прорвали линию Суровикина на Запорожском фронте. Отечественный военный эксперт Илья Абишев в комментарии «Правда.ру» сообщал, что украинцы прорвали первую линию фронта на Запорожье в двух местах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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