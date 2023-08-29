Пегов: У ВСУ есть продвижение у Вербового

Сегодня, 10:49

Image 16+
Пегов: У ВСУ есть продвижение у Вербового
Фото из открытых источников

Военный корреспондент Семен Пегов в своей сегодняшней фронтовой сводке подтверждает информацию о том, что у ВСУ есть успех в районе Вербового. Сообщения в сети об этом появлялись позавчера и вчера. А обозреватель немецкой газеты «Bild» Юлиан Репке представил это в своей статье как прорыв украинскими войсками «линии Суровикина», проиллюстрировав ее спутниковыми снимками и фотографиями с геолокацией.

Судя по сводке Семена Пегова, российские войска еще частично сохраняют контроль над Вербовым.

«На Запорожском направлении подразделения украинской армии после массированных артиллерийских обстрелов атаковали в обход села Работино на Новопрокоповку и с запада на Вербовое. Есть продвижение на втором участке. ВС РФ держат оборону на окраинах населённого пункта», — говорится в сообщении его ТГ-канала WarGonzo.

Напомним, вчера врио главы Запорожской области Евгений Балицкий опроверг новости западной прессы о прорыве украинскими войсками «линии Суровикина», заявив, что они не соответствуют действительности. Также он утверждает, что ВС РФ еще контролируют населенный пункт Работино, который противник объявил взятым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Пегов: У ВСУ есть продвижение у Вербового

Сегодня, 10:49

Клинцевич: США выбрали Польшу новой страной для своей борьбы с Россией

Вчера, 14:54

В украинской разведке заявили об уничтожении самолетов Ил-76 при ночном ударе по Пскову

Вчера, 14:29

Рогов: Российские силы заняли опорные пункты ВСУ в селе Вербовое на запорожском направлении

29-08-2023, 16:54

Михайлов описал два сценария развития СВО осенью

29-08-2023, 15:59

МК: Гундаров назвал возможные сроки и направления наступления РФ

29-08-2023, 15:39

Эксперт Дандыкин: ВСУ используют для атак по Крыму крылатые ракеты Storm Shadow и надводные ракеты

29-08-2023, 15:29

Эксперт Шурыгин: ВСУ смогут поддерживать текущую интенсивность наступления до 14 суток

29-08-2023, 11:14

Полковник Диггинс: ВС Украины потеряют позиции из-за превосходства России в воздухе

29-08-2023, 08:24

Полковник Матвийчук считает, что F-16 могут использоваться Украиной для запуска ракет Storm Shadow

29-08-2023, 08:09

Сладков: ВСУ хотят оснастить дроны дальнобойным оружием

28-08-2023, 16:24

Военный эксперт Матвийчук сообщил, что Работино переходит из рук в руки

28-08-2023, 14:54

«РусВесна»: Под Клещеевкой и Артемовском идут непрерывные бои

28-08-2023, 08:39

Кнутов: «перезагрузку» контрнаступления ВСУ в 2024 году остановит только уничтожение поставленных Киеву F-16

28-08-2023, 07:39

Рогозин проинформировал о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на запорожском направлении фронта

27-08-2023, 17:09

Балицкий: ВС Украины бросают все силы для закрепления на запорожском направлении

27-08-2023, 15:29

Британская разведка: В Черном море Украина и Россия ведут бои за «вышки Бойко»

27-08-2023, 14:34

Военный эксперт Кошкин допустил новое контрнаступление ВС Украины весной 2024 года

27-08-2023, 12:34

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб

27-08-2023, 09:14

Полковник Кнутов сообщил о смене тактики в контрнаступлении ВСУ

27-08-2023, 08:34

Возможно, Вам будет интересно

Китай утвердил новые карты страны, включив в них российские территории

Китай утвердил новые карты страны, включив в них российские территории

29-08-2023, 17:29

0

Государственный сайт КНР «Картографический сервис» присоединил часть России к Китаю. Недавно сервис выпустил официально...

Подробнее
Китай закрыл свой рынок для продукции четырех российских птицефабрик

Китай закрыл свой рынок для продукции четырех российских птицефабрик

28-08-2023, 14:09

0

С 24 августа Китай приостановил экспорт мяса птицы с Невиномысской и Благодарненской птицефабрик, а также продукции...

Подробнее
ВСУ провели крупнейшую атаку дронами на регионы Центральной РФ

ВСУ провели крупнейшую атаку дронами на регионы Центральной РФ

Вчера, 11:29

0

Минувшей ночью по территории РФ была нанесена крупная атака дронами. Сообщалось, что объекты на территории РФ,...

Подробнее
«МК»: в Петербурге устроили запутанный спектакль с похоронами Пригожина

«МК»: в Петербурге устроили запутанный спектакль с похоронами Пригожина

Вчера, 08:59

0

Основателя ЧВК «Вагнер» похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «МК», отмечая,...

Подробнее
Эксперт Дандыкин: ВСУ используют для атак по Крыму крылатые ракеты Storm Shadow и надводные ракеты

Эксперт Дандыкин: ВСУ используют для атак по Крыму крылатые ракеты Storm Shadow и надводные ракеты

29-08-2023, 15:29

0

ВСУ могут бить по Крыму крылатыми Storm Shadow и надводными ракетами. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявил...

Подробнее
«МК»: Появились варианты гибридного ответа России за налет БПЛА на аэропорт во Пскове

«МК»: Появились варианты гибридного ответа России за налет БПЛА на аэропорт во Пскове

Вчера, 15:49

0

В России заговорили о том, что удар по Пскову дронами осуществлялся с территории Эстонии. Об этом пишет «МК», предлагая...

Подробнее

Новости партнеров