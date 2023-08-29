Пегов: У ВСУ есть продвижение у Вербового

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Военный корреспондент Семен Пегов в своей сегодняшней фронтовой сводке подтверждает информацию о том, что у ВСУ есть успех в районе Вербового. Сообщения в сети об этом появлялись позавчера и вчера. А обозреватель немецкой газеты «Bild» Юлиан Репке представил это в своей статье как прорыв украинскими войсками «линии Суровикина», проиллюстрировав ее спутниковыми снимками и фотографиями с геолокацией.
Судя по сводке Семена Пегова, российские войска еще частично сохраняют контроль над Вербовым.
«На Запорожском направлении подразделения украинской армии после массированных артиллерийских обстрелов атаковали в обход села Работино на Новопрокоповку и с запада на Вербовое. Есть продвижение на втором участке. ВС РФ держат оборону на окраинах населённого пункта», — говорится в сообщении его ТГ-канала WarGonzo.
Напомним, вчера врио главы Запорожской области Евгений Балицкий опроверг новости западной прессы о прорыве украинскими войсками «линии Суровикина», заявив, что они не соответствуют действительности. Также он утверждает, что ВС РФ еще контролируют населенный пункт Работино, который противник объявил взятым.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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