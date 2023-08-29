Пегов: У ВСУ есть продвижение у Вербового

Военный корреспондент Семен Пегов в своей сегодняшней фронтовой сводке подтверждает информацию о том, что у ВСУ есть успех в районе Вербового. Сообщения в сети об этом появлялись позавчера и вчера. А обозреватель немецкой газеты «Bild» Юлиан Репке представил это в своей статье как прорыв украинскими войсками «линии Суровикина», проиллюстрировав ее спутниковыми снимками и фотографиями с геолокацией.

Судя по сводке Семена Пегова, российские войска еще частично сохраняют контроль над Вербовым.

«На Запорожском направлении подразделения украинской армии после массированных артиллерийских обстрелов атаковали в обход села Работино на Новопрокоповку и с запада на Вербовое. Есть продвижение на втором участке. ВС РФ держат оборону на окраинах населённого пункта», — говорится в сообщении его ТГ-канала WarGonzo .

Напомним, вчера врио главы Запорожской области Евгений Балицкий опроверг новости западной прессы о прорыве украинскими войсками «линии Суровикина», заявив, что они не соответствуют действительности. Также он утверждает, что ВС РФ еще контролируют населенный пункт Работино, который противник объявил взятым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»