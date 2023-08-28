Клинцевич: США выбрали Польшу новой страной для своей борьбы с Россией

США намерены сделать из Польши страну, которая сможет отделить РФ от ФРГ еще больше.

В этом уверен политолог Андрей Клинцевич, пишет sm.news.

Сейчас в Польше наращивают армию до 300 тыс. военных, а также Варшава закупает современное оснащение для своей армии. И в этом Польше помогают США. По мнению Клинцевича, Штаты рассматривают Польшу как второй после Украины плацдарм противостояния с Россией.

«Зачем Польше тысяча танков? Цифры, конечно, запредельные. Стоит вопрос, а не готовят ли НАТО, американцы, Польшу, как второй этап противостояния с Россией», — отметил Клинцевич.

По его мнению, вскоре граница НАТО и РФ выстроится по границе Польши. При этом в первые дни «военной спецоперации» он также уверенно заявлял, что до западной границы Украины войска РФ зайдут за несколько недель.

Сейчас боевые действия идут на Донбассе и в Запорожской области. Украинские войска смогли за лето вернуть под свой контроль несколько населенных пунктов, которые удерживались войсками РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»