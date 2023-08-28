В украинской разведке заявили об уничтожении самолетов Ил-76 при ночном ударе по Пскову

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали ночной налет беспилотников на аэродром совместного базирования в Пскове («Кресты»). Спикер ГУР Андрей Юсов заявляет, что уничтожены и восстановлению не подлежат четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает издание «Главный региональный» .

По словам Юсова, украинской стороне удалось уничтожить четыре военно-транспортных самолета Ил-76? которые использовались для перевозки военной техники, вооружения и личного состава.

«То есть, они не подлежат восстановлению. Также есть информация о том, что еще несколько единиц Ил-76 получили повреждения. Сейчас она проверяется», — сказал представитель украинской военной разведки.

Добавим, что официального подтверждения информации, которую начал распространять ГУР, от нашего Министерства обороны пока не поступало.

К настоящему моменту есть только комментарий МЧС РФ о том, что в результате атаки повреждено два самолета. Агентство ТАСС, основываясь на данных собственного источника в экстренных службах, информировало о двух поврежденных бортах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»