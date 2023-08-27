Рогов: Российские силы заняли опорные пункты ВСУ в селе Вербовое на запорожском направлении

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Российским войскам удалось отбить несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе села Вербовое на ореховском участке Запорожского фронта. Это следует из заявления председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
«На ореховском направлении в селе Вербовом есть успехи, там мы заняли несколько опорников ВСУ, хорошо ударили по командному пункту неприятеля. Там они даже несколько отступили, мы выровняли фронт», - прокомментировал он последние события в самой горячей зоне СВО агентству ТАСС.
Рогов утверждает, что противник несколько снизил активность в районе Работино - села, которое располагается на запад от Вербового. Бронетехнику ВСУ там не задействуют и даже пикапы в целях повышения мобильности не используют - в атаки противник ходит пешим порядком. Однако при этом активно применяет ударные беспилотники и умные бомбы - JDAM.
Вчера официальный представитель МО РФ на ежедневном брифинге информировал о том, что российскими войсками были отражены семь атак противника именно в районе упомянутых выше населенных пунктов Работино и Вербовое.
В этот же день замминистра обороны Украины официально заявила о том, что поселок Работино под контролем ВСУ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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