Российским войскам удалось отбить несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе села Вербовое на ореховском участке Запорожского фронта. Это следует из заявления председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«На ореховском направлении в селе Вербовом есть успехи, там мы заняли несколько опорников ВСУ, хорошо ударили по командному пункту неприятеля. Там они даже несколько отступили, мы выровняли фронт», - прокомментировал он последние события в самой горячей зоне СВО агентству ТАСС.

Рогов утверждает, что противник несколько снизил активность в районе Работино - села, которое располагается на запад от Вербового. Бронетехнику ВСУ там не задействуют и даже пикапы в целях повышения мобильности не используют - в атаки противник ходит пешим порядком. Однако при этом активно применяет ударные беспилотники и умные бомбы - JDAM.

Вчера официальный представитель МО РФ на ежедневном брифинге информировал о том, что российскими войсками были отражены семь атак противника именно в районе упомянутых выше населенных пунктов Работино и Вербовое.

В этот же день замминистра обороны Украины официально заявила о том, что поселок Работино под контролем ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»