Эксперт Дандыкин: ВСУ используют для атак по Крыму крылатые ракеты Storm Shadow и надводные ракеты

Сегодня, 15:29

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Эксперт Дандыкин: ВСУ используют для атак по Крыму крылатые ракеты Storm Shadow и надводные ракеты
Фото из открытых источников

ВСУ могут бить по Крыму крылатыми Storm Shadow и надводными ракетами. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявил капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

О каких надводных ракетах идет речь, собеседник журналистов не уточнил. Возможно, он имел в виду украинские противокорабельные ракеты «Нептун», которые, как значится в открытых источниках, большую часть полета идут над водой.

«Украина надеется на F-16, которые будут ей поставлены. Но там должны учитывать, что пока эти ракеты взлетят, они уже будут в прицеле ВКС РФ», — сообщил Дандыкин, добавив, что ВСУ больше нечем бить по Крыму.

Безэкипажные морские дроны ВСУ, один из которых 17 июля подорвал Крымский мост, эксперт почему-то обошел своим вниманием. Но акцентировал внимание на том, что работу на полуострове в интересах Украины может вести украинская агентура, а также диверсионные группы.

У России есть чем отражать атаки противника на полуостров. 

«Не надо забывать и о корабельном бортовом оружии, и о многоуровневой ПВО, начиная от ПЗРК, стрелкового оружие и заканчивая С-400», — заключил военный эксперт.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры Киева не против нанесения ВСУ ударов по целям в Крыму.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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