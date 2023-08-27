Эксперт Шурыгин: ВСУ смогут поддерживать текущую интенсивность наступления до 14 суток

Украинские войска поддерживать текущую высокую интенсивность наступательных действий могут еще примерно в течение 14 суток — то есть, до двух недель. Таким прогнозом поделился военный эксперт Владислав Шурыгин в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Специалист сделал такой вывод после того, как оценил расход противником боекомплекта, а также динамику ввода в бой подразделений, переброшенных на Запорожское направление фронта.

Шурыгин обратил внимание на то, что на текущем этапе наступления командование ВСУ в попытке прорвать российскую оборону ключевую роль отводит артиллерии. Создана мощная артгруппировка, которая насчитывает около 200 артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. Пехотные подразделения противник вводит после того, как артиллерия «перепахает» поле боя.

По факту, констатирует Шурыгин, генерал Залужный, главком ВСУ, отказался от американских наработок и вернулся к классической советской тактике военной науки.

В июне этот военный эксперт прогнозировал, что украинское наступление «захлебнется» после июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»