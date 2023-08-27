Полковник Диггинс: ВС Украины потеряют позиции из-за превосходства России в воздухе

Военный эксперт из Великобритании полковник Саймон Диггинс в интервью телеканалу TalkTV выразил уверенность в том, что Вооруженные силы Украины не добьются успеха в ходе своего контрнаступления. Ключевым фактором может оказаться превосходство России в воздухе, передает RT.

Армия Украины пошла в наступление без необходимой авиационной компоненты. Не имея превосходства в воздухе, она не может рассчитывать на успех. Саймон Диггинс считает, что в силу доминирования российской авиации ВСУ потеряют уже занятые позиции и не смогут продвинуться вперед.

«У них нет превосходства в воздухе... И это ключевой фактор, который играет против них», — высказал свою точку зрения британский эксперт.

Полковник напомнил, что превосходство в воздухе всегда выступало в роли решающего фактора — в любых военных противостояниях, начиная с 1917 года. Именно поэтому в ходе нынешнего наступления ВСУ, по мнению Диггинса, находятся в невыгодном положении. Они вряд ли смогут продвинуться вперед и утратят ранее занятые позиции.

Стоит отметить, что в ходе контрнаступления, которое идет уже более двух месяцев, у ВСУ есть небольшие успехи — однако только тактического уровня.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»