Полковник Матвийчук считает, что F-16 могут использоваться Украиной для запуска ракет Storm Shadow

Для полноценного выполнения боевых задач Воздушным силам Украины надо не менее 200 американских истребителей F-16, однако в таком количестве их никто не поставит. Об этом в комментарии информационному агентству «Лента» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Поскольку, по его мнению, Украина получит небольшое количество F-16, она станет использовать их преимущественно для запуска ракет Storm Shadow.

«Чтобы истребители выполняли все функции, их должно быть не меньше 200. Украине, думаю, даже 10 не поставят», — высказал уверенность Матвийчук.

По его мнению, объявления о поставках американских истребителей носят скорее пропагандистский характер. Запад стремится показать, что намерен и впредь поддерживать Украину.

«Думаю, когда истребители будут готовы к поставке, конфликт может оказаться уже глубоко заморожен», — заключил Матвийчук, добавив, что в виду малочисленности боевые самолеты не смогут выполнять ни оборонительной, ни наступательной функции.

Ранее стало известно, что 42 истребителя F-16 Украине поставят Нидерланды, еще 19 — Дания. Третьей страной, объявившей о передаче таких самолетов, стала Норвегия. Она намерена передать все свои F-16, за исключением нескольких бортов, которые будут использоваться для тренировочных миссий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»