Военный эксперт Матвийчук сообщил, что Работино переходит из рук в руки

Сегодня, 14:54

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Военный эксперт Матвийчук сообщил, что Работино переходит из рук в руки
Фото из открытых источников

Даже если украинские войска и находятся в поселке Работино Запорожской области, это вовсе не значит, что населенный пункт находится под контролем ВСУ. Так отечественный военный эксперт Анатолий Матвийчук отреагировал на сообщение замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что силы Украины «освободили» этот населенный пункт.

В комментарии NEWS.ru он подчеркнул, что, насколько ему известно, Работино несколько раз переходило из рук в руки во время СВО. Поэтому не стоит паниковать - ситуация на линии фронта динамичная и даже через час все может измениться. Но даже если российские войска ушли или уйдут из Работино, большой проблемы Анатолий Матвийчук в этом не видит.

«Давайте подождем. Я думаю, что если они (ВСУ, - Авт.) вошли в Работино, это не означает, что они полностью начали контролировать населенный пункт, потому что ситуация меняется каждый час. С точки зрения потери это некритично для ВС России. Такая ситуация может меняться каждый день из-за расположения войск», — растолковал военный эксперт.

А вот некоторые военные блогеры утверждают обратное. По их словам, взятие Работино открывает противнику путь на Токмак.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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