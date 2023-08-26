О непрерывных боях на южном фланге Артемовска (Бахмута) сообщают в своем Телеграм-канале военкоры «Русской весны».

Боевые действия там не утихают ни на минуту. По данным ТГ-канала, горячее всего в Клещеевке и в районе Артемовска. Оборону там держат бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады ВС России.

«Бои на южном фланге Артемовска не утихают…. Спецназ «Ахмат» и 4-я бригада уничтожают врага», — сказано в недавно опубликованном сообщении военкоров.

Поддержку пехотным подразделениям противника оказывает бронетехника, которая предпринимает попытки продвинуться вглубь, чтобы обеспечить прикрытие.

Наступление российских сил на Артемовск, напомним, началось минувшей осенью. Сама битва за город, как информировал ранее покойный основатель ЧВК «Вагнер», длилась 224 дня. Артемовск перешел под контроль российских сил в мае нынешнего года.

Практически сразу же ВСУ начали предпринимать контрнаступательные действия на Бахмутском направлении фронта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»