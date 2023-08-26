Кнутов: «перезагрузку» контрнаступления ВСУ в 2024 году остановит только уничтожение поставленных Киеву F-16

Контрнаступление Вооруженных сил Украины еще продолжается и пока не завершено, но Киев и Запад уже вовсю готовятся к новому — в 2024 году. Так считает Юрий Кнутов, отечественный военный эксперт. По его словам, на планирование нового наступления указывают уже объявленные договоренности о поставках ВСУ истребителей F-16.

Кнутов говорит, что сорвать планы украинской стороны наступать в 2024 году можно, если поставить себе целью уничтожать данные самолеты — как приоритетные цели. Для ВС РФ истребители несут серьезную угрозу.

«К лету 2024 года, конечно, Киев планирует так называемое контрнаступление и уже готовится к нему. Это подтверждается тем, что где-то 15 декабря ожидается поставка первых F-16, а к весне их должно быть больше», – проинформировал военный эксперт в беседе с РИА Новости Крым.

F-16 опасны тем, что могут нести противорадиолокационные ракеты Harm, противокорабельные ракеты Harpoon и главное – JASSM. Это крылатые ракеты, аналогичные британским Storm Shadow, французским Scalp и немецким Taurus.

В понимании Кнутова, союзники сосредоточат усилия на поставках Украине высокоточного оружия, которое способно отрабатывать по российским тылам, коммуникациям, штабам и командным пунктам — примерно на 200 километров в глубину от линии фронта.

Поэтому, подчеркивает эксперт, как только данные самолеты появятся на территории Украины, Россия должна начать по ним отрабатывать.

Что касается нынешнего контрнаступления ВСУ, оно остановится уже предстоящей осенью, уверен Кнутов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»