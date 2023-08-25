Рогозин проинформировал о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на запорожском направлении фронта

Сегодня, 17:09

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Рогозин проинформировал о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на запорожском направлении фронта
Фото из открытых источников

Глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал о новом виде вооружения, которое противник массово начал применять на Запорожском фронте, в том числе и на васильевском направлении, где находится его подразделение.

По его словам, ВСУ сейчас активно используют корректируемые авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM).

«Из нового - начало массового применения противником корректируемых авиабомб Joint Direct Attack Munition, - приводит комментарий экс-главы «Роскосмоса» агентство ТАСС. - Их сбрасывают на расстоянии от цели от 40 до 75 км».

JDAM были в одном из пакетов военной помощи США, предоставленном Украине. 

Это не сами бомбы, а комплект специального оборудования вместе с крыльями и хвостовой частью, которое делает из них, по сути, высокоточные крылатые ракеты. JDAM в СМИ принято называть «умными» бомбами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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