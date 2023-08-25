Рогозин проинформировал о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на запорожском направлении фронта

Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»
В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...Подробнее
Глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал о новом виде вооружения, которое противник массово начал применять на Запорожском фронте, в том числе и на васильевском направлении, где находится его подразделение.
По его словам, ВСУ сейчас активно используют корректируемые авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM).
«Из нового - начало массового применения противником корректируемых авиабомб Joint Direct Attack Munition, - приводит комментарий экс-главы «Роскосмоса» агентство ТАСС. - Их сбрасывают на расстоянии от цели от 40 до 75 км».
JDAM были в одном из пакетов военной помощи США, предоставленном Украине.
Это не сами бомбы, а комплект специального оборудования вместе с крыльями и хвостовой частью, которое делает из них, по сути, высокоточные крылатые ракеты. JDAM в СМИ принято называть «умными» бомбами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...Подробнее
Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...Подробнее
В эфире программы Владимира Соловьева названы версии возможных причины крушения самолета, которым летел основатель ЧВК...Подробнее
ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине....Подробнее
Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...Подробнее
Новости о падении самолета Embraer Legacy Евгения Пригожина вечером 23 августа попали в топ не только отечественных...Подробнее