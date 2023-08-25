Балицкий: ВС Украины бросают все силы для закрепления на запорожском направлении

Командование Вооруженных сил Украины в желании закрепиться на рубеже Работино-Вербовое в Запорожской области бросает на данное направление все резервы. Об этом в своем Telegram-канале пишет врио губернатора региона Евгений Балицкий, который находится на связи с передовыми подразделениями российских войск.

«Планы командования ВСУ понятны: хотят всеми способами закрепиться на рубеже Работино – Вербовое», - пишет он.

Противник минувшей ночью подтягивал на данный рубеж 9 колонн с военной техникой и личнам составом.

Балицкий утверждает, что по ним удалось отработать российским войскам. Потери противника убитыми - около 150 человек. Из техники, которая следовала в колоннах, уничтожено 8 бронированных машин, 4 танка и столько же пикапов.

Наступление ВСУ идет уже два с половиной месяца. Отечественные военные эксперты считают, что российским силам надо постараться продержаться примерно месяц-полтора. Затем пойдут дожди, дороги раскиснут и противник будет вынужден ослабить натиск, а спустя время и закончить свою наступательную кампанию. А уже ближе к зиме ВС РФ смогут пойти в собственное наступление - на Николаев и Одессу. И, вероятно, возьмут Харьков - для этого российские войска уже месяц ведут собственное наступление на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»