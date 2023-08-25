Британская разведка: В Черном море Украина и Россия ведут бои за «вышки Бойко»

В Черном море Украина и Россия ведут бои за так называемые «вышки Бойко». Они регулярно переходят из рук в руки. Об этом в своем свежем отчете, опубликованном в официальном аккаунте социальной сети X, сообщила британская разведка.

«Вышки Бойко» — стратегически важные газовые и нефтяные платформы, расположенные в Черном море между Крымом и Одессой. Британская спецслужба объясняет, что они ценны не только своими углеводородными ресурсами. Как и остров Змеиный, «вышки Бойко» могут использоваться одной из сторон вооруженного конфликта как базы для передового развертывания войск, как вертолетные площадки. На платформах также можно размещать ракетные системы дальнего радиуса действия.

В сводке разведки утверждается, что данные вышки регулярно захватываются под контроль то ВС РФ, то ВСУ, передает «СТ-Ньюс».

Следует напомнить, что в минувшем году Украина наносила удары по «вышкам Бойко», которые Россия контролирует еще с 2014 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»