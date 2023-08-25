Военный эксперт Кошкин допустил новое контрнаступление ВС Украины весной 2024 года

Сегодня, 12:34

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Военный эксперт Кошкин допустил новое контрнаступление ВС Украины весной 2024 года
Фото из открытых источников

Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться весной 2024 года. Сроки начала новой наступательной кампании противника, когда еще и нынешняя не завершена, в беседе с «Лентой» обозначил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

На мысль, что ВСУ при поддержке Запада начнут готовить еще одно контрнаступление, военного эксперта натолкнули слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. Он счел, что наступление можно будет продолжать только в первый месяц осени. Но когда погода испортится, двигаться вперед наступающим войскам станет весьма проблематично.

«Кирби сказал, что в перспективе надо готовиться к весне 2024 года, — говорит Кошкин. — Потом отметил, что когда придет осень, будет сложно управлять беспилотниками, сложно будет выполнять задачи силам ПВО и очень тяжело маневрировать на поле боя из-за распутицы».

Эксперт полагает, что своим заявлением Джон Кирби раскрыл стратегическую задачу украинских войск на следующий год.

А тем временем Институт изучения войны, освещая ход нынешней наступательной кампании ВСУ, сообщил, что украинские войска подошли к наиболее укрепленной и самой сложной оборонительной линии ВС РФ на Запорожском фронте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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