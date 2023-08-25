Военный эксперт Кошкин допустил новое контрнаступление ВС Украины весной 2024 года

Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться весной 2024 года. Сроки начала новой наступательной кампании противника, когда еще и нынешняя не завершена, в беседе с «Лентой» обозначил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

На мысль, что ВСУ при поддержке Запада начнут готовить еще одно контрнаступление, военного эксперта натолкнули слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. Он счел, что наступление можно будет продолжать только в первый месяц осени. Но когда погода испортится, двигаться вперед наступающим войскам станет весьма проблематично.

«Кирби сказал, что в перспективе надо готовиться к весне 2024 года, — говорит Кошкин. — Потом отметил, что когда придет осень, будет сложно управлять беспилотниками, сложно будет выполнять задачи силам ПВО и очень тяжело маневрировать на поле боя из-за распутицы».

Эксперт полагает, что своим заявлением Джон Кирби раскрыл стратегическую задачу украинских войск на следующий год.

А тем временем Институт изучения войны, освещая ход нынешней наступательной кампании ВСУ, сообщил, что украинские войска подошли к наиболее укрепленной и самой сложной оборонительной линии ВС РФ на Запорожском фронте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»