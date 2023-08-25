Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб

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Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает Telegram-канал «Grey Zone».
Информация о смерти Бибера каналом, который ассоциирован с «музыкантами», появилась вчера. При этом «Grey Zone» указывает, что погиб он еще несколько недель назад, до происшествия с самим Евгением Пригожиным и его «правой рукой» Дмитрием Уткиным.
«Бибер погиб в бою при отражении атаки противника под Бахмутом», — указывает автор.
Российской общественности этот «вагнер» стал известен 25 мая нынешнего года. Тогда Евгений Пригожин обнародовал видеообращение, в котором объявлял о том, что «музыканты» уходят с Артемовска в тыловые лагеря. Также он сообщил, что в помощь российской армии оставляет Бибера и Долика.
«Все думают, как мы победили. Повлияло два фактора! Два человека, которых мы оставляем. Бибер и Долик. Как только военным будет трудно, то они встанут и преградят путь украинской армии», — говорил тогда Пригожин.
Сам основатель ЧВК «Вагнер», вероятно, погиб 23 июня при падении самолета Embraer Legacy в Тверской области. По крайней мере, Росавиация заявила, что Евгений Пригожин был в списке пассажиров. Самолет рухнул ровно через два месяца после «Марша справедливости» на Москву.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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