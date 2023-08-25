Эксперт Коротченко: Украине могут поставить до 200 истребителей F-16

Сегодня, 08:29

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Эксперт Коротченко: Украине могут поставить до 200 истребителей F-16
Фото из открытых источников

Отечественный военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил в интервью ТАСС, что западные союзники могут поставить Украине до 200 американских истребителей F-16.

Однако преимущество ВСУ эти боевые самолеты могут дать исключительно при соблюдении трех важных условий.

«Это подготовленные пилоты, система базирования и технического обслуживания, аэродромная сеть и средства поражения — они ключевые с точки зрения анализа возможных последствий и ответных действий РФ на это», — назвал их Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором станет то, какие средства поражения передадут Украине под поставленные F-16. Наибольший интерес вызывает их номенклатура и дальность пуска. Если Запад вместе с боевыми самолетами будет поставлять американские крылатые ракеты JASSM, возможна большая эскалация.

Впрочем, отмечает специалист, Вашингтон в данном вопросе придерживается тактики поэтапности.

«Чтобы поставки нарастали, однако не мгновенно, а поэтапно, чтобы был какой-то период обсуждения. Они как бы нас приучают к тому, что это неизбежно, реагировать на это мы должны спокойно», — заявляя об этом, специалист подчеркнул, что такая тактика Вашингтона позволяет России определиться, как реагировать и какой логики действий придерживаться.

Напомним, Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16, еще 19 - Дания. Передаст свои боевые самолеты и Норвегия — количество пока не называется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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