Эксперт Коротченко: Украине могут поставить до 200 истребителей F-16

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Отечественный военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил в интервью ТАСС, что западные союзники могут поставить Украине до 200 американских истребителей F-16.
Однако преимущество ВСУ эти боевые самолеты могут дать исключительно при соблюдении трех важных условий.
«Это подготовленные пилоты, система базирования и технического обслуживания, аэродромная сеть и средства поражения — они ключевые с точки зрения анализа возможных последствий и ответных действий РФ на это», — назвал их Коротченко.
Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором станет то, какие средства поражения передадут Украине под поставленные F-16. Наибольший интерес вызывает их номенклатура и дальность пуска. Если Запад вместе с боевыми самолетами будет поставлять американские крылатые ракеты JASSM, возможна большая эскалация.
Впрочем, отмечает специалист, Вашингтон в данном вопросе придерживается тактики поэтапности.
«Чтобы поставки нарастали, однако не мгновенно, а поэтапно, чтобы был какой-то период обсуждения. Они как бы нас приучают к тому, что это неизбежно, реагировать на это мы должны спокойно», — заявляя об этом, специалист подчеркнул, что такая тактика Вашингтона позволяет России определиться, как реагировать и какой логики действий придерживаться.
Напомним, Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16, еще 19 - Дания. Передаст свои боевые самолеты и Норвегия — количество пока не называется.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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