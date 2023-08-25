Полковник Кнутов сообщил о смене тактики в контрнаступлении ВСУ

Британская «The Guardian» вчера рассказала о тайном совещании главкома ВСУ Залужного с военным командованием НАТО, состоявшемся 11 дней назад, после которого изменилась стратегия украинского контрнаступления. Наблюдается смещение сосредоточения усилий.

Российский военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов подтверждает это. Говорит, что изменения видны на поле боя.

«То, что она поменялась, — это уже заметно на действиях Вооруженных сил Украины. Основные силы в настоящий момент направлены в сторону Орехова на Токмак с перспективой выхода на Мелитополь и Бердянск», — проинформировал специалист по военному делу.

Он добавил, что в военном командовании ВС РФ отдают себе отчет в важности данного направления, поэтому предпринимаются усилия для удержания обороны там. Идет концентрация войск, активно работает артиллерия, оказывает поддержку авиация.

Наиболее ожесточенные бои сейчас идут в районе Работино. Информация о ситуации в самом селе, а также в непосредственной близости вокруг него, поступает противоречивая — все покрыто «туманом войны».

По мнению Кнутова, у наступающих украинских войск осталось всего полтора месяца, чтобы добиться изменения ситуации на театре боевых действий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»